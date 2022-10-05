NYT: Кремль живет в параллельной реальности 2 5.10.2022, 21:24

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Россия делает вид, что осуществляет суверенитет над территорией, которую ее военные не контролируют.

Путин подписал более 400 страниц законов об аннексии четырех украинских областей, заявил Кремль в среду, продвигаясь вперед в параллельной реальности, в которой Россия делает вид, что осуществляет суверенитет над тысячами квадратных миль территории, которую ее военные фактически не контролируют, пишет NYT.

Министерство экономики России попыталось прикрепить реальные выгоды к во многом иллюзорному заявлению, прогнозируя, что аннексия приведет к росту российского производства металлургии и подсолнечника на 20 процентов каждый, а добыча угля увеличится на 6 процентов.

Государственное информационное агентство РИА Новости выпустило карту, якобы показывающую новую территорию России, добавив мелким шрифтом, что часть ее находится «под контролем украинских вооруженных сил».

Российское государственное телевидение протрубило о подписании в среду как о главной новости дня, при этом преуменьшая или игнорируя тот факт, что российские войска отступают на многих участках линии фронта.

«Единственной денежной единицей с 1 января 2023 года будет рубль, а территориальные органы федеральной власти будут созданы к 1 июня», — сказал ведущий в 12-часовом выпуске новостей на Первом канале.

Четыре закона, описывающие процесс аннексии — по одному для каждого региона, каждый из которых насчитывает более 100 страниц — были опубликованы на правительственном сайте в среду, причем на последней странице, датированной 4 октября, стоял штамп Кремля, заменяющий подпись г-на Путина. Это был пример того, как г-н Путин уже давно пытается узаконить свои действия — какими бы незаконными они ни были — с помощью имитации законности, придаваемой «резиновой печатью».

Позже, во время видеоконференции по телевидению, посвященной празднованию Дня учителя, Путин особо поздравил учителей «всех 89 регионов России», в число которых входят и недавно присоединенные территории.

Кремль заявил, что он будет бороться за захват всех Донецкой и Луганской областей Украины — Украина все еще удерживает несколько донецких городов — но он был более расплывчат в своих целях в двух других областях, которые он пытается аннексировать — Запорожской и Херсонской.

Это посеяло путаницу в вопросе о том, на какие новые границы претендует Россия в результате своей незаконной аннексии.

И если Путин объявил о планируемой аннексии в прошлую пятницу, выступив в Кремле с напыщенной и гневной речью, то на этой неделе фанфар не было.

«Сегодня наша страна стала больше, де-юре», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам.

Но даже границы аннексированной территории — аннексия, которая была одобрена только Северной Кореей — оставались неясными в среду, поскольку украинские войска продолжали контрнаступление на юге и востоке своей страны.

Г-н Песков огрызнулся, когда его спросили, противоречит ли аннексия отступлению российских военных.

«Здесь нет никакого противоречия», — сказал г-н Песков. — Они навсегда останутся с Россией».

Россия все еще может нанести разрушительные удары по Украине. Но Владимир Путин не может ничего сделать, чтобы перечеркнуть украинские успехи в четырех областях, об аннексии которых он недавно заявил. Об этом реагируя на заявления Путина об аннексии украинских территорий и информацию об успешном контрнаступлении ВСУ сказал бывший директор ЦРУ и генерал Армии США в отставке Дэвид Петреус.

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