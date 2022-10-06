Под Херсоном россияне вывесили на БМП белый флаг и сдались в плен 16 6.10.2022, 8:02

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Российские военные сложили оружие без боя.

Появилось видео, как под Херсоном россияне на БМП вывесили белый флаг и сдались в плен. Российские военные без боя сдались украинским солдатам и отдали исправную бронемашину.

Под Херсоном российские оккупанты приехали на БМП с белым флагом и сдались в плен ВСУ.

Глава Николаевской ОВГА Виталий Ким написал, что россияне обменяли свою бронированную машину пехоты на жизнь и какое-то материальное поощрение, сообщает ТГ-канал «Украина 365».

На ролике видно, как украинские солдаты сидят в засаде и видят бронемашину с белым флагом. Подъехав к бойцам ВСУ, россияне (всего их в БМП было трое) высадились и легли на землю.

Украинцы, проверив их карманы, а также «броню» с буквой Z, выполнили все предписанные законом процедуры по оформлению сдачи в плен.

Стоит отметить, что ранее Виталий Ким предлагал военным РФ сдаться добровольно в плен, а если те еще с собой привезут военную технику - купить у них ее за деньги.

«Мы купили БМП-2», - написал глава Николаевской области и добавил, что все подробности этой «сделки» расскажет уже завтра.

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