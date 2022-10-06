В Крыму раздались взрывы в поселке Кача возле Севастополя 1 6.10.2022, 8:05

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иллюстрационное фото

Рядом с ним находится военный аэродром РФ.

Вечером в среду, 5 октября, около 22:55 в Крыму снова слышали взрывы. «Бавовна» произошла в поселке Кача возле Севастополя, рядом с которым находится военный аэродром.

В крымских Telegram-каналах писали, что местные жители слышали громкие «хлопки» сразу в нескольких районах. Предварительно сообщалось о работе ПВО оккупантов как в поселке Кача, так и в самом Севастополе.

Также она якобы сработала в Казачьей бухте, расположенной в 15 километрах от центра города.

В Telegram-канале «Крымский ветер» писали, что российская ПВО, предположительно, сработала «по неизвестному объекту на подлете к аэродрому в Каче».

Напомним: в субботу, 1 октября, на территории аэропорта Бельбек под Севастополем в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над эпицентром поднялся черный дым.

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