Деревянные «калаши» и учебные гранаты: с каким оружием оккупанты приехали в Украину 6.10.2022, 11:25

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А связь между подразделениями армии РФ на поле боя обеспечивают телефоны 1957-го года выпуска.

Украинский телеведущий и знаменитый путешественник Дмитрий Комаров показал оружие, с которым российские оккупанты приехали воевать в Украину. Оружием, правда, назвать это сложно. На снимках, опубликованных журналистом, можно увидеть деревянные автоматы, учебные гранаты и аппараты для связи, выпущенные более 60 лет назад.

Кадрами Комаров поделился на личной странице в Instagram. Под ними он оставил язвительный текст о том, что захватчики, очевидно, «приехали на войну учиться».

На одном из снимков телеведущий позирует с военно-полевым телефонным аппаратом производства СССР/РФ 1957-го года выпуска. На другом – держит в руках автомат Калашникова. Вот только не настоящий, а деревянный. Привезли с собой на войну оккупанты и гранаты – тоже учебные.

«Короче, «вторая» армия мира. На позициях РФ – телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные «калаши», учебные гранаты. И много другого учебного. Очевидно: «вОйны» приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизованных военных учеников», – с сарказмом подписал Комаров.

Где именно были сделаны снимки с «оружием» оккупантов, ведущий не уточнил.

Интернет-пользователи также не смогли удержаться от язвительных комментариев. Под постом они писали: «Может, и страна у них учебная? Только, по-видимому, двоечники до нее добрались», «Ну, хоть унитазы воровать научились», «Ну так они же на учения ехали», «А тех, кто ну очень плохо учился, наши ВСУ оставили на второй год».

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