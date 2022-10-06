В Британии обнаружили 1400-летний зал первых королей Восточной Англии 6.10.2022, 11:34

Наряду с большим деревянным залом, специалисты различные артефакты.

В ходе своих недавних археологических раскопок в небольшом британском городке Рендлшеме (графство Саффолк) эксперты обнаружили остатки зала первых королей Восточной Англии, пишет Express (перевод - «Фокус»).

Деревянное здание, построенное около 1400 лет назад, имело 22 м в длину и 9 м в ширину, находилось на территории королевского комплекса площадью около 6 гектаров.

В течение 150 лет с этого места управляла крупная провинция королевства Восточная Англия, расположенная вокруг долины реки Дебен. Что примечательно, Рендлшем был местом, где король Этельволд принял крещение короля восточных саксов Свитхельма между 655 и 663 годами.

Как отметил ведущий автор исследования, профессор Кристофер Скалл из Университета Кардиффа отметил, что Рендлшем — самое обширное и богатое в материальном отношении поселение того времени. И эти раскопки лишь подтверждают, что тут находилась королевская резиденция.

- Только в Рендлшеме у нас есть самая детальная информация о поселении и ландшафта раннего английского королевского центра вместе с набором металлических изделий, которые освещают жизнь и деятельность его жителей. Вместе они радикально переписывают наше понимание изощренности, сложности и международных связей общества того времени, — объяснили эксперты.

Наряду с большим деревянным залом, специалисты выявили ров, окружавший королевский комплекс, следы приготовления и употребления говядины и свинины, а также различные артефакты. Сюда входили украшения для одежды, личные вещи, а также стеклянная посуда для питья и глиняная посуда.

Более того, археологи нашли следы более ранней человеческой деятельности — как раннего римского периода, так и раннего неолита.

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