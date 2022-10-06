ВСУ готовят сокрушительный «сюрприз» армии РФ под Херсоном

ВСУ готовят сокрушительный «сюрприз» армии РФ под Херсоном2
- 6.10.2022, 13:24
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Врага могут взять в кольцо.
Вооруженные Силы Украины развивают контрнаступление на юге страны, в частности на Херсонщине, освобождая от российских оккупантов все больше населенных пунктов. С таким успехом Силы обороны могут оцепить врага в Херсоне.
Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Украинские силы освободили от врага Нововоскресенское, Новогригоровку, Новопавловку - воин обошли российских оккупантов со стороны Днепра в районе Дудчан, а с другой стороны отвоевали Давидов Брод и начинают двигаться в сторону Берислава, чтобы взять оккупационное войско в кольцо.
«Как отмечает журналист Олег Батурин, в селе Березинское неподалеку от Давыдова Брода оккупанты выселяют людей из домов, завозят легкораненых, а тяжелораненых добивают», - добавил депутат.
По его словам, российские оккупанты массово стягивают военную технику и отступают к Веселому и Казацкому под Бериславом, где планируют обустроить форпост для защиты Каховской ГЭС, которую хотят содержать.