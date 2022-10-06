Апостольский нунций занимается вопросом Красного костела 4 6.10.2022, 13:46

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Анте Йозич

Фото: catholic.by

Прихожане костела обеспокоены.

Представитель Ватикана в Беларуси, апостольский нунций Анте Йозич уже занимается ситуацией с костелом святых Симона и Елены, который власти Минска решили забрать у религиозной общины. Об этом zerkalo.io сообщили в нунциатуре.

«Канечне, сітуацыя складаная, і, канечне, яго эксцэленцыя гэтым займаецца», — так ответили на вопросы прихожан, позвонивших в нунциатуру. Дать какие-то более подробные комментарии там отказались.

Напомним, утром 6 октября стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска. Ранее, 26 сентября, в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

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