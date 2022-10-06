«Пусть прячется, хоть страну меняет - сюда чтоб не ехал!» 5 6.10.2022, 14:01

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иллюстрационное фото

Российские военные призывают родственников и друзей избегать мобилизации.

Оккупанты советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал матери о ситуации на передовой и просит любым способом помешать мобилизации родственника.

«В любом случае... Пусть там, я не знаю, скрывается, что хочет делать, чтобы сюда не ехать... Хоть страну меняет - без разницы! Сюда пусть не едет. На границе Грузии там черти-что творится. Люди сбегают. Пусть любые способы находит», - сказал российский солдат.

По словам оккупанта, последние три дня на фронте были «тяжелыми». Он утверждает, что ВСУ «что-то озверело», поэтому российская армия терпит потери.

«Раненых много. До этого вообще каждый день там пачками вывозили. Сейчас в окопах обычно сидим», - добавил оккупант.

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