Путин ослаб настолько, что главари «Л/ДНР» начали «играть» самостоятельно 1 6.10.2022, 15:30

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К чему приведет паралич власти в Кремле?

Российский диктатор Владимир Путин не планировал проводить референдумы и был заинтересован в переговорах с Украиной, однако марионетковые главари псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» разрушили его планы. Такое мнение в эфире «Радио НВ» озвучил политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

«Путин выбирает между плохим и совсем плохим, у него нет хороших вариантов. И решил отдать азовцев в надежде, что это позволит продемонстрировать его добрую волю украинцам, чтобы украинцы все-таки, может быть, сели с ним за стол переговоров. Тема азовцев не помогла, потому что референдумы он тоже провел, хоть и против своей воли. Это я и называю параличом», — заявил Галлямов.

По его мнению, Путин оказался в таком положении из-за действий главарей так называемых псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Валерия Пасечника, напуганных контрнаступлением ВСУ:

«Они поняли, что Кремль ослаб настолько, что надо уже играть самостоятельно, не надеясь, что Кремль их спасет. Они попытались заякорить Россию, чтобы Россия не могла так же легко убежать [из Донецкой и Луганской областей], как бежала из-под Харькова».

Галлямов считает, что изменить планы российского диктатора им удалось с помощью кремлевских силовиков:

«Они вытащили эту тему в публичное пространство. Я думаю, конечно, они нашли себе союзников внутри Кремля. Часть силовиков, которые работают на обострение конфликта, пытаются создать такую ситуацию, чтоб Путин не шел на переговоры. Таким образом они в той или иной степени подыграли Пасечнику и Пушилину, которые выступили драйверами процесса [проведения референдумов]».

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