Есть ли на Марсе вода: ученые провели новое исследование 4 6.10.2022, 17:22

Специалисты воспользовались уникальными космическими приборам.

Ученые провели новое исследование, результаты которого демонстрируют, что под ледяной шапкой, расположенной в южной части Марса, присутствует вода в жидком состоянии. Об этом сообщает New Atlas (перевод - planetanovosti.com).

Достаточно давно эксперты неоднократно анализировали данные после сканирования Марса с помощью космических аппаратов и замечали, что на Южном полюсе Красной планете под слоем снега и льда могут скрываться огромные резервуары, заполненные жидкой водой.

На Южном и Северном полюсах Марса присутствуют ледяные покровы. Если говорить об их размере, то они примерно такие же, как и ледяной щит Гренландии. Часть исследований демонстрирует то, что под огромным слоем льда могут находиться резервуары с водой, как и на нашей планете. В то же время некоторые ученые уверены в том, что на Марсе вода может присутствовать исключительно в виде льда, если учитывать тот факт, что на полюсах планеты температура опускается до отметки в -364 градуса по Цельсию.

Ученые в последнем своем исследовании воспользовались специальными космическими приборами для того, чтобы измерить форму поверхности ледяного покрова и установить наличие определенных закономерностей в ней. После этого была создана компьютерная модель. В некоторых частях ледяной шапки Красной планеты присутствуют отклонения в высоте. Объяснить это можно тем, что под ними находятся озера с жидкой водой, как и на Земле.

Эксперты отмечают, что вода на Марсе может не замерзать из-за того, что все еще присутствует геотермальная активность и поэтому под ледяной поверхностью может быть достаточно высокая температура.

«На Марсе присутствуют подледниковые озера, но нельзя утверждать, что в них есть жизнь. Вода слишком соленая даже для того, чтобы в ней могли жить микробы. При этом нельзя исключать того, что раньше на планете была жизнь, ведь климат мог очень сильно отличаться от того, что есть сейчас», – рассказывает Фрэнсис Батчер из Университета Шеффилда.

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