Ecolines не пустит белорусов на автобусы из Польши в Украину 1 6.10.2022, 21:46

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Даже с украинским ВНЖ.

Популярный перевозчик Ecolines отказывается сажать граждан Беларуси на автобусы, которые едут из Польши в Украину, потому что паспорта белорусов могут вызвать проблемы с переходом украинской границы и задержать весь автобуса.

Снимок носит иллюстративный характер. Автобус компании Ecolines. Фото: ecolines.net

Ряд белорусов столкнулся с отказом Ecolines в поездках в Украину: даже вид на жительство в Украине не помогает, если паспорт – белорусский.

На это обратила внимание в Facebook белорусская предпринимательница Полина Бродик: ей отказали, несмотря на постоянный вид на жительство, украинский статус предпринимательницы, 7 лет жизни в Украине и приглашение от волонтерской организации. По ее словам, сотрудник Ecolines рассказал ей, что днем ранее отказали даже белорусу, находящемуся в составе Вооруженных Сил Украины.

Она также опубликовала в комментариях пункт правил компании: нужно отказывать в поездке, если «у экипажа автобуса имеются подозрения, что проездные документы могут вызвать у пассажира проблемы с пограничными службами и задержку во время прохождения границ». Именно о белорусах в инструкциях не упоминается.

На «горячей линии» компании «Белсата» это подтвердили: Ecolines не станет провозить граждан Беларуси даже с видом на жительство в Украине.

«Попробуйте лучше поездом, — посоветовали в Ecolines. — Там не так цепляются к документам, чем когда ехать автобусом».

Формально белорусов должны пускать в Украину: ограничений не вводили, разве что без биометрического паспорта придется сдавать отпечатки пальцев. Петиция о введении визового режима Украины с Беларусью не набрала достаточно подписей, чтобы ее мог рассматривать президент Украины. Граница Беларуси и Украины закрыта, но через незакрытые границы, как через польско-украинскую, должны были бы пропускать.

Но белорусы сталкиваются с препятствиями как на границе, так и на территории Украины: пограничники портят белорусские паспорта, а миграционные службы выгоняют из страны даже тех белорусов, которые активно помогают Украине. Белорусы в Украине обращались к президенту Владимиру Зеленскому по поводу проблем с легализацией и пересечением границы.

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