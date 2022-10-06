Зеленский: ВСУ освободили 500 квадратных километров в Херсонской области 6.10.2022, 23:01

И это только за шесть дней контрнаступления.

Украинские военные освободили уже более 500 квадратных километров территории Херсонской области с начала октября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении», - сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.

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