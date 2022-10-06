«Такое же братство, как в славной битве под Оршей» 6.10.2022, 23:55

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Белорусские добровольцы провели совместную операцию с украинскими военными.

Пресс-служба полка Кастуся Калиновского опубликовала видео, на котором белорусские добровольцы выходят на военную операцию по огневой поддержке украинских бойцов.

«В такие моменты белорусские и украинские военные очень остро чувствуют плечо друг друга, чувствуют настоящее боевое братство, чувствуют себя как один кулак. Кулак, который решительно дает по оскаленной морде имперским амбициям Кремля.

Наверное, именно такое же братство испытывали белорусские и украинские военные в славной битве под Оршей, когда сражались против того же самого общего врага. И не просто сражались, а побеждали», — говорится в сообщении пресс-службы полка.

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