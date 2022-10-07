Солдаты в шлепанцах: как проходит мобилизация на юге России 7 7.10.2022, 10:46

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Местные жители начали задавать властям «неудобные» вопросы.

После объявления мобилизации из Краснодарского края и Ростовской области начали приходить сообщения об отсутствии в частях необходимого снаряжения – собирать солдат для участия в войне России против Украины приходится их семьям за собственные деньги. В некоторых российских регионах мобилизованных собирали буквально в поле, в других – отправляли домой из-за отсутствия мест в частях. Как мобилизация превратилась в «самомобилизацию» и почему ответственность за это перекладывают на региональные власти?

В Краснодарском крае мобилизованных из Приморска-Ахтарска отправили домой из-за невозможности разместить их в учебном центре Молькино, а также из-за проблем с питанием и снаряжением. Часть призванных на Кубани направили в соседнюю Ростовскую область, где они столкнулись с аналогичными трудностями.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в одну из местных частей прибыло «большое количество ребят из разных регионов», из-за чего там закончились места.

Он не уточнил, о какой именно части идет речь, однако, по данным редакции «Кавказ.Реалии», он имел в виду центр в Персиановке. Как рассказала мать одного из мобилизованных, после прибытия туда ее сыну пришлось три дня спать на голом матрасе без белья и одеяла. Часть прибывших при этом разместили прямо на полу.

Родственница одного из мобилизованных из станицы Новодмитриевской Краснодарского края (данные есть в распоряжении редакции) сообщила, что ее племянника забрали 22 сентября, не выдали положенного снаряжения, а уже через два дня отправили на учебный полигон в Ростовскую область.

«Обморочно искали спальники и везли за 300 км, потому что в Ростовской области их нет, спальных мест не хватает даже в части, а куда их кинут потом – вообще неясно. Рюкзак, бинты, жгуты, перчатки покупали за свои деньги, никто ничего не выдавал», – поделилась собеседница.

На сайте республиканского Заксобрания Дагестана появилась фотография с мобилизованными, на которой, как обращает внимание газета «Новое дело», они одеты в разную обувь, а один из солдат стоит перед депутатами не в берцах, а в черных шлепанцах.

Обмундирования на складах республики нет, и мобилизованным приходится покупать форму на собственные деньги, рассказал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. При этом, по данным независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team и «Важных историй», в республике перевыполнили заявленный Шойгу план мобилизации в два раза.

Почти все мобилизованные вынуждены самостоятельно обеспечивать себя тем или иным армейским снаряжением, заявил депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев. По его словам, на это требуется от 50 до 100 тысяч рублей и «не каждая семья может позволить себе такие траты».

В открытых аккаунтах губернаторов – как Краснодарского края, так и Ростовской области – с момента начала «частичной мобилизации» появилось множество жалоб от жителей, которые просят обеспечить солдат всем необходимым и жалуются на подорожание амуниции в магазинах.

«Им безразличны наши жизни»

На сборах в Красноармейском районе Краснодарского края местный житель Артем Яковенко спросил главу администрации Юрия Васина, почему мобилизованным не выдают экипировку и какую помощь в случае отправки на фронт окажут его семье. В ответ Васин назвал его «треплом и предателем», а после Яковенко арестовали на трое суток за мелкое хулиганство.

Позже в сеть попала фотография заявления, которое Васин якобы раздал подчиненным на планерке. В нем шла речь об удержании однодневного заработка в пользу «фонда поддержки мобилизованных граждан и членов их семей».

Неформальные сборы снаряжения для мобилизованных организовали и в других районах Краснодарского края. Так, глава Калининского района Виктор Кузьминов призвал фермеров и предпринимателей поучаствовать «в формировании благотворительного груза для бойцов, призванных в зону СВО».

На собранные 19 млн рублей солдатам закупили спальники, рюкзаки, бронежилеты. Как рассказала редакции «Кавказ.Реалии» учительница одной из районных школ, деньги собирали и с бюджетников. По данным собеседников, аналогичное поручение дали и в администрации Тимашевского района. Во всех случаях «пожертвование» было принудительным.

Региональные власти уже сообщили о введении дополнительной единоразовой выплаты семьям мобилизованных. В Краснодарском крае она составит 100 тысяч рублей, а в Ростовской области – 150 тысяч. Василий Голубев пообещал начать их выдачу вечером 5 октября.

Подобные выплаты вряд ли смогут сдержать возникающее недовольство, подчеркивает руководитель украинской экспертной группы «Сова», доктор политических наук Михаил Савва.

«Когда человека отправляют на фронт в условия смертельного риска и не дают минимально необходимых средств защиты – это воспринимается как очень острая несправедливость. Это чувство уже возникло, любые выплаты опоздали. Проблема российской власти именно в том, что из-за отсутствия средств защиты для мобилизованных у народа возникла простая мысль: им безразличны даже наши жизни», – отмечает профессор.

По словам собеседника, пропаганде за счет своей тотальности пока удается сдерживать рост недовольства людей, но постепенно они начинают осознавать несправедливость происходящего. Ответственность за обеспечение мобилизации пытаются перенести на глав регионов, как это было в пандемию.

«Почему-то губернаторы – хотя это и не в их полномочиях – отчитываются за ход мобилизации и публично объясняются с людьми по поводу многочисленных проблем, связанных с ней. Падение рейтинга Путина показывает, что на 100% перенаправить недовольство на региональную власть не удается», – добавляет Михаил Савва.

По данным «Левада-центра», в сентябре 2022 года рейтинг одобрения президента РФ снизился с 83% до 77%. Число тех, кто не поддерживает деятельность Путина, выросло с 15 до 21% за месяц.

«Самомобилизация» после самоизоляции

В противовес официальным фондам, организованным представителями власти, в мессенджерах и соцсетях начали набирать популярность чаты, где собирают деньги на приобретение необходимых расходников и снаряжения для мобилизованных и тех, кто уже находится на войне.

Фермер из Егорлыкского района Ростовской области Денис Коваль завел свою группу в WhatsApp. Он говорит, что собирает в родном муниципалитете и соседних районах одежду, продукты и деньги на технику. Чат был создан 12 сентября, а сейчас он насчитывает уже полторы тысячи человек.

В Краснодарском крае существует чат «Za Наших Vсегда и Vеzде», модерируемый в том числе директором одного из местных военторгов Александром Царевым. Чат существовал до объявления мобилизации, изначально в нем общались родственники контрактников и бойцов ЧВК, участвующих в войне в Украине. Сейчас чат насчитывает более 2100 человек – его участники самостоятельно собирают заявки от мобилизованных, скидываются на покупку нужной амуниции, лекарств и еды, а после договариваются между собой, каким образом доставить грузы адресатам.

Пользователь под ником «Рокот Z» 25 сентября поделился информацией об организации курсов первичной военной подготовки. Их планируют проводить в 13 городах страны. В Ростове будут тренировать операторов беспилотников, в Краснодаре есть специалист по тактической медицине, но нет помещения.

Подобные структуры в будущем могут стать полноценными политическими акторами, говорит социолог и философ Григорий Юдин.

«Это квазиполитическая самоорганизация, и на следующем шаге все эти люди начнут задавать нехитрые вопросы о том, в какой стране мы живем. После этого у них будет некоторый ресурс и будет недовольство. Вопрос в том, окажется в доступе ли у них какой-то альтернативный сценарий», – считает Юдин.

Ключевую проблему для вертикали власти эксперт видит в том, что военная мобилизация не была подготовлена политической. Как вовлечение в войну большого числа людей повлияет общественные настроения, пока сказать сложно.

«Может быть всплеск агрессии после первых жертв среди мобилизованных ("отомстим"), но я не верю, что без политической мобилизации это сработает всерьез. Вообще, теория учит нас, что радикальная атомизация общества – как раз условие для фашизма. Но я подозреваю, что Путин не готов на это – это опасно для него. Да и поздно уже», – подчеркивает Юдин.

4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тысяч человек. По независимым подсчетам, под призыв попали как минимум 213,2 тысячи человек в 53 регионах. Военные аналитики считают, что мобилизация не ограничится одной волной – в противном случае 300 тысяч человек не пытались бы призвать сразу.

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