В Новой Каховке после взрывов горит мост возле ГЭС

В Новой Каховке после взрывов горит мост возле ГЭС1
- 7.10.2022, 10:45
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HIMARS устроили «фейерверк» для оккупантов.
Жители Новой Каховки на Херсонщине сообщают о мощных взрывах, сопровождающихся яркими «фейерверками» в районе плотины Каховской ГЭС. В городе периодически пропадает электрический ток.
О громком «хлопке» в Каховском районе сообщают херсонские телеграмм-каналы. Взрывы, во время которых у горожан мигало электричество, были слышны вечером 6 октября.
Через несколько минут после «прилетов» на территории Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Канал «Николаевский Ванек», публикующий достоверную инсайдерскую информацию с южного фронта, подтверждает попадание вблизи Каховской ГЭС. В сети также появилось видео, отснятое очевидцами, на котором зафиксировано пламя, охватившее опоры моста, и яркое зарево в ночном небе на фоне водохранилища.
Video of the consequences of explosion in Kakhovka pic.twitter.com/x0j4Cu8FUj— DACHI-shows you *End of Russky mir (@DachiOf) October 6, 2022
Также опубликованы фото колонны российской военной техники, замеченной сегодня днем на улице Горького в Новой Каховке. Американский обозреватель, ветеран армии США Джонни Сикс, занимающийся трекингом оружия и боев на основе мониторинга более 1400 каналов, утверждает, что через 10 минут после движения в сторону переправы эта колонна была разбита в районе Каховской ГЭС. Однако достоверных фото- и видеопруфов уничтожения именно этой техники в настоящее время нет.
The column of Russians that gathered on the street this afternoon. Gorky in Nova Kakhovka. After 10 minutes of movement, it was destroyed in the area of Kakhovskaya HPP— Johnny Six (@Johnyrocket69) October 6, 2022
#Ukraine️ #Kherson #Kherson pic.twitter.com/6jFT4mjsjh
#Kherson
Обновлено: информируют также о пожаре и взрывах в районе Каланчака – этот населенный пункт в Скадовском районе находится примерно в 60 км от Новой Каховки и более 100 км от ближайших позиций ВСУ.
Кроме того, есть сообщения о вечерних «хлопках», которые слышали в окрестностях Херсона: в области продолжается контрбатарейная дуэль артиллерии.