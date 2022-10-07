В Новой Каховке после взрывов горит мост возле ГЭС 1 7.10.2022, 10:45

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HIMARS устроили «фейерверк» для оккупантов.

Жители Новой Каховки на Херсонщине сообщают о мощных взрывах, сопровождающихся яркими «фейерверками» в районе плотины Каховской ГЭС. В городе периодически пропадает электрический ток.

О громком «хлопке» в Каховском районе сообщают херсонские телеграмм-каналы. Взрывы, во время которых у горожан мигало электричество, были слышны вечером 6 октября.

Через несколько минут после «прилетов» на территории Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Канал «Николаевский Ванек», публикующий достоверную инсайдерскую информацию с южного фронта, подтверждает попадание вблизи Каховской ГЭС. В сети также появилось видео, отснятое очевидцами, на котором зафиксировано пламя, охватившее опоры моста, и яркое зарево в ночном небе на фоне водохранилища.

Video of the consequences of explosion in Kakhovka pic.twitter.com/x0j4Cu8FUj — DACHI-shows you *End of Russky mir (@DachiOf) October 6, 2022

Также опубликованы фото колонны российской военной техники, замеченной сегодня днем на улице Горького в Новой Каховке. Американский обозреватель, ветеран армии США Джонни Сикс, занимающийся трекингом оружия и боев на основе мониторинга более 1400 каналов, утверждает, что через 10 минут после движения в сторону переправы эта колонна была разбита в районе Каховской ГЭС. Однако достоверных фото- и видеопруфов уничтожения именно этой техники в настоящее время нет.

The column of Russians that gathered on the street this afternoon. Gorky in Nova Kakhovka. After 10 minutes of movement, it was destroyed in the area of ​​Kakhovskaya HPP



#Ukraine️ #Kherson #Kherson pic.twitter.com/6jFT4mjsjh

#Kherson — Johnny Six (@Johnyrocket69) October 6, 2022

Обновлено: информируют также о пожаре и взрывах в районе Каланчака – этот населенный пункт в Скадовском районе находится примерно в 60 км от Новой Каховки и более 100 км от ближайших позиций ВСУ.

Кроме того, есть сообщения о вечерних «хлопках», которые слышали в окрестностях Херсона: в области продолжается контрбатарейная дуэль артиллерии.

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