Медики назвали пять простых шагов для здоровья печени 2 7.10.2022, 11:56

5,084

Небольшие изменения образа жизни могут иметь огромное значение для здоровья печени.

По данным CDC, миллионы взрослых живут с повреждением печени. К счастью, небольшие изменения образа жизни могут иметь огромное значение для здоровья печени. «Это один из немногих органов, который может регенерировать сам себя», — говорит специалист по печени Кристина Линденмейер, доктор медицинских наук.

«Если у вас есть инфекция или повреждение печени, при здоровом образе жизни и употреблении правильной пищи, ваша печень сможет излечиться сама».

По мнению врачей, вот пять способов поддержать здоровье печени. Об этом пишет Eat This, Not That! (перевод - «Фокус»).

Помните об алкоголе

Ограничение или полное исключение алкоголя может оказать существенное влияние на здоровье печени. «Почти у всех сильно пьющих людей развивается ожирение печени, которое является самой ранней стадией связанного с алкоголем заболевания печени», — говорит доктор Омар Муса. «Большинство людей с ожирением печени не имеют симптомов, хотя у них может быть увеличение печени или легкий дискомфорт в верхней правой части живота. Это предотвратимое заболевание, и оно обратимо при раннем лечении. пациент, чтобы бросить пить».

Будьте осторожны с добавками

«Убедитесь, что ни одно из ваших лекарств, трав и добавок не токсично для печени; вы можете перепроверить свой список с помощью этого LiverTox. долго, особенно если у вас заболевание печени или вы много употребляете алкоголь», — говорит Винн Арманд, доктор медицинских наук.

Поддерживайте здоровый ИМТ

Избыточный вес или ожирение тесно связаны с заболеваниями печени, поэтому старайтесь поддерживать здоровый вес, чтобы поддерживать здоровье печени. «Пациенты с гипертонией (высоким кровяным давлением), высоким уровнем холестерина, избыточным весом или ожирением, а также диабетом или резистентностью к инсулину подвергаются большему риску развития жировой болезни печени», — говорит Johns Hopkins Medicine. «Врачи и ученые не до конца понимают, почему избыток жира вызывает эти изменения в печени. Они знают, что при похудении ферменты печени могут нормализоваться, а воспаление печени может уменьшиться. улучшается, что коррелирует с уменьшением воспаления печени, вызванного лишним жиром».

Ешьте продукты, богатые калием

«Некоторые исследования показали, что низкий уровень калия увеличивает нарушения обмена веществ, в том числе ожирение печени и диабет 2 типа», — говорит Эми Майерс, доктор медицинских наук . «Оптимальное количество калия составляет 4700 мг в день, и я готов поспорить, что вы не получаете столько в своем рационе. Калий приносит много пользы для здоровья, включая снижение артериального давления и уровня холестерина, поддержку здоровья сердца, и способствуя оптимальной функции печени».

Пейте кофе и тренируйтесь

«Некоторые исследования показали, что у пациентов с НАЖБП, которые пили кофе (около двух чашек в день) , был снижен риск развития фиброза, — говорит доктор Арманд . — Однако примите во внимание и недостатки регулярного употребления кофеина. Похоже, что аэробные упражнения также приводят к уменьшению жира в печени, а при высокой интенсивности, возможно, также уменьшают воспаление независимо от потери веса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».