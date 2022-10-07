Наталья Радина: Эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси

Наталья Радина: Эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси6
- 7.10.2022, 12:46
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Нобелевская премия мира Алесю Беляцкому - поддержка для всех наших политзаключенных.
Белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала эту новость:
— Нобелевская премия мира белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому - это не только дань его мужеству, это поддержка всех наших политзаключенных, всех, кто сегодня находится в белорусских тюрьмах в нечеловеческих условиях.
Сейчас эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси. Это еще и сигнал всем «вертухаям», что их время заканчивается.
Жыве вольная Беларусь!