Наталья Радина: Эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси 6 7.10.2022, 12:46

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Наталья Радина

Нобелевская премия мира Алесю Беляцкому - поддержка для всех наших политзаключенных.

Белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала эту новость:

— Нобелевская премия мира белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому - это не только дань его мужеству, это поддержка всех наших политзаключенных, всех, кто сегодня находится в белорусских тюрьмах в нечеловеческих условиях.

Сейчас эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси. Это еще и сигнал всем «вертухаям», что их время заканчивается.

Жыве вольная Беларусь!

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