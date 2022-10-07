Украинская армия вошла в Макеевку Луганской области
- 7.10.2022, 13:18
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Бойцы ВСУ показали видео из освобожденного населенного пункта.
Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 198 батальона ТРО.
Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Макеевки.
«ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка - это Украина», - пишет пресс-служба батальона.
Также украинские бойцы показали видео, которое было записано в селе.