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Украинская армия вошла в Макеевку Луганской области

  • 7.10.2022, 13:18
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Украинская армия вошла в Макеевку Луганской области

Бойцы ВСУ показали видео из освобожденного населенного пункта.

Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 198 батальона ТРО.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Макеевки.

«ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка - это Украина», - пишет пресс-служба батальона.

Также украинские бойцы показали видео, которое было записано в селе.

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