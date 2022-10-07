Алексиевич о Беляцком: Заслужил — этого мало сказать 1 7.10.2022, 18:43

Светлана Алексиевич

Мы все должны говорить о том, что ему нужно быть на свободе.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич также поздравила Алеся Беляцкого с получением Нобелевской премии мира, пишет «Позiрк».

— Считаю Беляцкого мифологической фигурой белорусской борьбы. Заслужил — этого мало сказать. Это уже давно его премия, — сказала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. — То, что сделала и делает в этих условиях созданная им «Вясна», — это в его духе, в его философии. Я очень рада.

Алексиевич сомневается, что после этого Беляцкого выпустят из тюрьмы.

— Знаю, что Алесь серьезно болен. Мы все должны говорить о том, что ему нужно быть на свободе, со своим народом, — считает Алексиевич. — Что сделает с ним власть, трудно представить, но такой человек не может быть в тюрьме — это унижение и народа, и самой власти, если она это понимает.

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