В Брестской области погибших коров «оживляли» 2 7.10.2022, 21:30

4,180

А затем перепродавали с большой наценкой.

Финансовая милиция и КГК Брестской области разоблачили преступную схему: местные сельхозпредприятия сбывали за бесценок павший скот под живого посредникам, а те перепродавали мясо с наценкой в 400%. Прокуратура уже завела 8 уголовных дел и решает вопрос о возбуждении новых, сообщили в Комитете госконтроля.

Выяснилось, что работники сельскохозяйственных предприятий придумали схему для того, чтобы скрыть падеж скота. Для этого они оформляли погибших коров под видом живых и продавали частному посреднику по минимальной стоимости — 1,86 рубля за килограмм.

Тот в свою очередь реализовал мясо с наценкой более 400%, таким образом получая необоснованную прибыль. При этом в КГК подчеркнули, что переработка и производство мяса павшего крупного скота запрещены.

По фактам сокрытия падежа прокуратура возбудила 8 уголовных дел.

Коммерческая посредническая структура за противоправные действия исключена из реестра предприятий, которые осуществляют деятельность по получению продовольственного сырья животного происхождения, и из реестра экспортеров данной продукции. Ее должностных лиц тоже могут привлечь к уголовной ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».