В Брестской области погибших коров «оживляли»2
- 7.10.2022, 21:30
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А затем перепродавали с большой наценкой.
Финансовая милиция и КГК Брестской области разоблачили преступную схему: местные сельхозпредприятия сбывали за бесценок павший скот под живого посредникам, а те перепродавали мясо с наценкой в 400%. Прокуратура уже завела 8 уголовных дел и решает вопрос о возбуждении новых, сообщили в Комитете госконтроля.
Выяснилось, что работники сельскохозяйственных предприятий придумали схему для того, чтобы скрыть падеж скота. Для этого они оформляли погибших коров под видом живых и продавали частному посреднику по минимальной стоимости — 1,86 рубля за килограмм.
Тот в свою очередь реализовал мясо с наценкой более 400%, таким образом получая необоснованную прибыль. При этом в КГК подчеркнули, что переработка и производство мяса павшего крупного скота запрещены.
По фактам сокрытия падежа прокуратура возбудила 8 уголовных дел.
Коммерческая посредническая структура за противоправные действия исключена из реестра предприятий, которые осуществляют деятельность по получению продовольственного сырья животного происхождения, и из реестра экспортеров данной продукции. Ее должностных лиц тоже могут привлечь к уголовной ответственности.