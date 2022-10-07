Бабье лето в Беларуси продолжается 7.10.2022, 22:24

Синоптики рассказали о погоде на выходные.

В ближайшую субботу в стране еще задержится теплая и без осадков погода, а уже в воскресенье немного похолодает и пройдут дожди, сообщает Белгидрометцентр.

В субботу, 8 октября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +3…+9°С, днем +14…+20°С.

В воскресенье, 9 октября, облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части Беларуси пройдут дожди. Днем местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах — кратковременные дожди. Ночью и утром в юго-восточных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +4…+10°С, днем +9…+16°С.

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