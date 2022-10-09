На территории военного аэродрома Зябровка под Гомелем произошли значительные изменения

На территории военного аэродрома Зябровка под Гомелем произошли значительные изменения5
- 9.10.2022, 13:59
- 15,974
Опубликованы снимки со спутника.
На территории старого военного аэродрома Зябровка, на котором размещаются российские ракетчики, произошли значительные изменения, сообщает «Флагшток».
Новый космический снимок, размещенный на сервисе Sentinel, показал масштабные изменения зеленой зоны, прилегающей к старой взлетке. В нескольких места изменилось травяное покрытие, вероятно, появились песчаные насыпи.
Таким образом, на закрытой территории старого аэродрома продолжается оборудование позиций.