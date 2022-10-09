закрыть
9 октября 2022, воскресенье, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На территории военного аэродрома Зябровка под Гомелем произошли значительные изменения

5
  • 9.10.2022, 13:59
  • 15,974
На территории военного аэродрома Зябровка под Гомелем произошли значительные изменения

Опубликованы снимки со спутника.

На территории старого военного аэродрома Зябровка, на котором размещаются российские ракетчики, произошли значительные изменения, сообщает «Флагшток».

Новый космический снимок, размещенный на сервисе Sentinel, показал масштабные изменения зеленой зоны, прилегающей к старой взлетке. В нескольких места изменилось травяное покрытие, вероятно, появились песчаные насыпи.

Таким образом, на закрытой территории старого аэродрома продолжается оборудование позиций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников