Оформлять протоколы «за завышение цен» смогут и чиновники «исполкомов» 8 1.11.2022, 11:54

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Решения об этом уже приняли в Гомеле и семи районах.

Правом составлять протоколы о «нарушениях ценообразования» начали наделять чиновников местного уровня. Сотрудники отделов экономики или торговли и услуг смогут оформлять «ценовые» административные правонарушения и передавать протоколы в суд. Решения об этом уже приняли исполнительные комитеты Гомеля и семи районов Гомельской области, документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Согласно решениям, у чиновников появляются полномочия «на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению». Это касается правонарушений, предусмотренных статьей 13.2 КоАП о нарушении порядка ценообразования и частью первой пункта 21 постановления совмина № 713 «О системе регулирования цен» от 19 октября 2022 года.

Статья 13.2 КоАП посвящена нарушению порядка формирования и применения цен и тарифов, в том числе превышению предельных цен, надбавок, нормативов рентабельности, продаже товаров с ценовыми нарушениями. А в названном пункте постановления совмина говорится о штрафах за неуказание или неправильное указание в накладных на товар сведений, которые влияют на формирование цены для потребителя.

В Гомельском горисполкоме оформлять протоколы за такие нарушения будут сотрудники управления торговли и услуг в ранге начальника, замначальника, начальника отдела, завсектором, главных специалистов, а также начальник и главные специалисты отдела предпринимательства управления экономики.

В районах заниматься этим будет зампред райисполкома по вопросам экономики, начальники (в отдельных случаях и их замы) и главные специалисты отделов экономики либо торговли и услуг, или обоих отделов сразу.

Соответствующие решения приняты в Брагинском, Буда-Кошелевском, Житковичском, Жлобинском, Речицком, Светлогорском, Чечерском районах.

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