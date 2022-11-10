Эрдоган посыпал соль на «свежие раны» Путина 3 10.11.2022, 12:35

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции назвал уход войск РФ «положительным шагом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом.

Об этом сообщает TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

«Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать Россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве», - сказал турецкий лидер.

Напомним, вчера военное командование РФ заявило, что отводит войска из Херсона на левый берег Днепра.

Тем временем в Украине скептически относятся к заявлениям России и призывают не верить врагу.

Военное руководство США, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон фиксирует первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако процесс отхода может занять недели.

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