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Россияне в Беларуси подняли в небо истребители

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  • 12.11.2022, 16:35
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Россияне в Беларуси подняли в небо истребители

По всей Украине - воздушная тревога.

В Украине по всей территории объявленная воздушная тревога. Вероятной причиной является взлет российских истребителей в Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Так, по данным одной из мониторинговых групп, в Беларуси фиксируют взлет истребителей.

- 14:57 (по белорусскому времени) Барановичи, взлетел истребитель...14:16 Мачулищи, взлет истребителя Миг-31К с бортовым номером RF-92333, - говорится в сообщении.

Отметим, что МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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