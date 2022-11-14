Пони размером с собаку претендует на звание самой маленькой лошади мира 3 14.11.2022, 9:25

2,158

Его рост — 50,8 см в холке.

Миниатюрный пони по имени Пумукль, живущий в Германии, может получить официальный титул самой маленькой лошади в мире в следующем году. Об этом сообщает Live Science.

Пумукль, коричнево-белый самец шетлендского пони, имеет рост 50,8 см в холке. Свое имя он получил в честь героя немецкого мультфильма. Несмотря на свои размеры, трехлетний пони ведет очень активный образ жизни и часто присоединяется к группе немного более крупных мини-лошадей, которые посещают детские дома и навещают пожилых людей. При этом животное умещается на пассажирском сиденье автомобиля.

Хозяйка пони написала в Книгу рекордов Гиннесса в 2022 году. Чтобы претендовать на титул самой маленькой лошади, животное должно быть не младше четырех лет, поэтому Пумуклю придется подождать еще год до официального признания.

По данным Ассоциации миниатюрных лошадей Америки (AMHA), мини-лошадей изначально разводили для работы в ограниченном пространстве, например, в угольных шахтах. Их селекция заняла более 400 лет, но теперь их разводят исключительно в качестве домашних животных.

У большинства мини-лошадей нет карликовости, но многие из них являются ее генетическими носителями. Пумукль демонстрирует некоторые признаки карликовости (короткие ноги, голова больше шеи и выпученные глаза). Однако у него отсутствуют другие признаки заболевания — деформированные колени, неправильный прикус, трудности при ходьбе и искривление позвоночника. Подтвердить или опровергнуть наличие у него карликовости может только генетический тест.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».