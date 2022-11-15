Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в ноябре 1 15.11.2022, 12:05

Мониторинг от журналистов.

Intex-press каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине каждый месяц.

В этом месяце журналистам вновь пришлось заменить пару позиций. Например, молоко «Савушкин» несколько месяцев отсутствует на полках магазина, где мы ведем мониторинг. Поэтому мы его заменили на молоко «Беллакт». Также вместо сыпучего стирального порошка «Ariel» (в магазине только капсульный) взяли «Persil».

Напомним, что с 6 октября в Беларуси был введен запрет на повышение цен на продовольственные и другие товары. И это отразилось на нашей корзине: в ноябре на большинство товаров цена снизилась или осталась прежней.

Так, на 23% дешевле, по сравнению с октябрем, стала гречка, на 24% – картофель, на 12% – лук репчатый, на 11% – курица.

Не изменились ценники на хлеб, макароны, свинину.

Но есть продукты, которые за этот период подорожали. Например, яйца – плюс 26%, огурцы – плюс 11%. Почти на 15% дороже, чем месяц назад, стоил в этот раз творог.

Что касается непродовольственных товаров, то тут роста цен не наблюдается. Наоборот, практически все товары сейчас дешевле, чем в октябре.

Самая большая разница в цене на средство для мытья посуды: по сравнению с октябрем она снизилась на 35%.

Шампунь и мыло стоят столько же, что и месяц назад.

В октябре общая стоимость корзины потребителя (без учета товаров, которых не было в магазине на момент мониторингов в октябре и ноябре) составила 78,04 рубля. В ноябре она снизилась – 73,49 рубля.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров, в руб.

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