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NASA запустило тяжелую ракету к Луне

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  • 16.11.2022, 18:40
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NASA запустило тяжелую ракету к Луне

Корабль проведет на орбите Луны несколько недель.

Американское космическое агентство запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion в рамках программы Artemis I. Запуск несколько раз откладывали по техническим причинам, однако в итоге ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по минскому времени.

«Artemis I начинает новую главу в освоении Луны человеком», — заявили в NASA.

Программа Artemis ставит своей целью доставить человека к Луне впервые с 1972 года, когда на поверхность спутника вышел экипаж корабля «Аполлон-17». Вместе с NASA в ней участвуют Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. Параллельно старту программы между космическими агентствами 21 страны были подписаны «Соглашения Артемиды», регулирующее принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

В рамках миссии Artemis I корабль в тестовом беспилотном режиме совершит полет к Луне, проведет на ее орбите несколько недель и вернется на Землю. Вторая миссия запланирована на 2024 год и подразумевает доставку четверых астронавтов на орбиту спутника. В 2025 год начнется миссия Artemis I, в ходе которой астронавты впервые за 53 года должны будут высадиться на поверхность Луны.

Разработанная корпорацией Boeing ракета SLS является самой мощной в мире на сегодняшний день. Ее базовая модель способна выносить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки, модифицированные версии — до 130 тонн.

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