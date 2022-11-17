Кто выиграет ЧМ-2022? 17.11.2022, 4:49

Букмекеры назвали фаворитов футбольного турнира.

Перед стартом чемпионата мира-2022 по футболу, который начнется 20 ноября 2022 года, букмекеры определили фаворитов турнира, передает «Новое время».

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill считает, что главный фаворит на завоевание трофея — сборная Бразилии с коэффициентом 5.00.

Чуть меньше шансов на итоговый успех она отдает команде Аргентины — 6.00. На третьем месте среди ее котировок — Франция с коэффициентом 7.50.

Выигрыш мундиаля хозяевами турнира сборной Катара оценивается коэффициентом 251.00.

Меньше всего шансов на успех среди всех участников турнира имеют Коста-Рика, Саудовская Аравия и Иран — 501.00.

Коэффициенты на победу на ЧМ-2022

1. Бразилия — 5.00

2. Аргентина — 6.00

3. Франция — 7.50

4. Англия — 8.00

5. Испания — 9.00

6. Германия — 11.00

7. Португалия — 13.00

8. Нидерланды — 15.00

9. Бельгия — 17.00

10. Дания — 29.00

11−12. Хорватия — 51.00

11−12 Уругвай — 51.00

13. Сербия — 67.00

14−15. Швейцария — 81.00

14−15 Сенегал — 81.00

16−19. Мексика — 101.00

16−19. Польша — 101.00

16−19. США — 101.00

16−19. Уэльс — 101.00

20−22. Эквадор — 151.00

20−22. Гана — 151.00

20−22. Канада — 151.00

23. Марокко — 201.00

24−27. Южная Корея — 251.00

24−27. Камерун — 251.00

24−27. Япония — 251.00

24−27. Катар — 251.00

28. Тунис — 301.00

29. Австралия — 401.00

30−32. Коста-Рика — 501.00

30−32. Саудовская Аравия — 501.00

30−32. Иран — 501.00

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