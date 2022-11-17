Кто выиграет ЧМ-2022?
- 17.11.2022, 4:49
Букмекеры назвали фаворитов футбольного турнира.
Перед стартом чемпионата мира-2022 по футболу, который начнется 20 ноября 2022 года, букмекеры определили фаворитов турнира, передает «Новое время».
Авторитетная британская букмекерская контора William Hill считает, что главный фаворит на завоевание трофея — сборная Бразилии с коэффициентом 5.00.
Чуть меньше шансов на итоговый успех она отдает команде Аргентины — 6.00. На третьем месте среди ее котировок — Франция с коэффициентом 7.50.
Выигрыш мундиаля хозяевами турнира сборной Катара оценивается коэффициентом 251.00.
Меньше всего шансов на успех среди всех участников турнира имеют Коста-Рика, Саудовская Аравия и Иран — 501.00.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022
1. Бразилия — 5.00
2. Аргентина — 6.00
3. Франция — 7.50
4. Англия — 8.00
5. Испания — 9.00
6. Германия — 11.00
7. Португалия — 13.00
8. Нидерланды — 15.00
9. Бельгия — 17.00
10. Дания — 29.00
11−12. Хорватия — 51.00
11−12 Уругвай — 51.00
13. Сербия — 67.00
14−15. Швейцария — 81.00
14−15 Сенегал — 81.00
16−19. Мексика — 101.00
16−19. Польша — 101.00
16−19. США — 101.00
16−19. Уэльс — 101.00
20−22. Эквадор — 151.00
20−22. Гана — 151.00
20−22. Канада — 151.00
23. Марокко — 201.00
24−27. Южная Корея — 251.00
24−27. Камерун — 251.00
24−27. Япония — 251.00
24−27. Катар — 251.00
28. Тунис — 301.00
29. Австралия — 401.00
30−32. Коста-Рика — 501.00
30−32. Саудовская Аравия — 501.00
30−32. Иран — 501.00