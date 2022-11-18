Цены на нефть обвалились вопреки прогнозам Путина о «росте до небес» 3 18.11.2022, 19:50

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Российская нефть, по данным Bloomberg, продается в среднем на $25,5 дешевле Brent.

Вопреки прогнозам президента РФ Путина о том, что цены на нефть «взлетят до небес», рынок «черного золота» встречает европейское нефтяное эмбарго против России сильнейшим за два месяца обвалом котировок, пишет Finanz.

На торгах в пятницу стоимость фьючерсов на североморский сорт Brent впервые с начала октября опустилась ниже $90 за баррель, а американская нефть WTI пробила отметку $80

С начала недели нефтяные котировки упали более чем на 10%, несмотря на то, что с 5 декабря Евросоюз откажется от морских поставок из России, а страны G7 введут ценовой потолок. Одновременно будет запрещено страхование танкеров, везущих нефть, которая стоит дороже.

Путин на Восточном экономическом форуме в октябре пригрозил, что Россия прекратит поставки странам, которые присоединятся к механизму «потолка». По оценке МЭА, с рынка может уйти 1,4 млн российских баррелей ежедневно — такой объем нефтяники не смогут перенаправить в Азию.

В июле Путин прочил нефтяному рынку судьбу газового, где цены летом подскакивали на сотни процентов. Но этого не происходит. На 18:35 по Минску Brent дешевеет на 3,14% и стоит $87 за баррель, а WTI — на 3,1%, до $79,05. Ранее котировки опускались до $85,81 и $77,23 — минимумов за два месяца.

Спрос на нефть ослабевает в Китае, переживающем очередную волну пандемии с показателями заболеваемости около рекордов, указывает Амрита Сен, главный аналитик Energy Aspects. В других крупных экономиках потребление нефти пока остается «приличным», подчеркивает она.

Российская нефть, по данным Bloomberg, продается в среднем на $25,5 дешевле Brent, причем скидки увеличились в последние недели после того, как китайские и индийские НПЗ сократили закупки декабрьских партий, опасаясь санкций США и ЕС.

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