Ученые: Целеустремленность может продлить жизнь 1 21.11.2022, 11:23

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Когда вам интересно, вы находите силы и лучше следите за своим здоровьем.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) решили углубиться в вопрос. В ходе работы они обнаружили, что люди с более высоким уровнем целеустремленности имеют более низкий риск смерти от любой причины, пишет techinsider.

Это не секрет, что наличие цели в жизни в среднем улучшает многие показатели здоровья. Когда вам интересно, вы находите силы и лучше следите за своим здоровьем.

Чтобы оценить эту связь, ученые оценили «чувство цели» среди более чем 13 000 человек. Исследователи также изучили риск смертности за восьмилетний период, начиная с 2006-2008 годов. Результаты показали, что люди с самым высоким чувством цели имели самый низкий риск смерти (риск смертности 15,2%) по сравнению с людьми с самым низким чувством цели (риск смертности 36,5%).

Команда также собрала данные о дополнительных факторах, которые могут влиять на здоровье, таких как социально-экономический статус, другие демографические характеристики, базовое физическое здоровье и депрессия, и обнаружила, что улучшение этих факторов также было связано с повышением чувства цели.

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