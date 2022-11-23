В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной объявили выходной день 1 23.11.2022, 11:49

Фото: Getty Images

С инициативой выступил наследный принц Мухаммед бен Салман.

В Саудовской Аравии среду, 23 ноября, сделали выходным днем. Причина — победа сборной этой страны на чемпионате мира по футболу над одним из фаворитов этих соревнований, сборной Аргентины.

Отметить победу национальной команды дополнительным выходным для всех граждан предложил наследный принц и глава правительства этой страны Мухаммед бен Салман, а король предложение поддержал, сообщает Al Arabiya со ссылкой на государственное агентство SPA.

В этот день в стране не будут работать как все компании и госучреждения, так и учебные заведения.

Команда из Саудовской Аравии, выиграв со счетом 2:1, сенсационно остановила беспроигрышную серию Аргентины в матчах чемпионата мира, которая растянулась на 36 матчей. Команде из Южной Америки не хватило всего одного матча, чтобы добраться до рекордного результата сборной Италии, на счету которой 37 беспроигрышных игр.

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