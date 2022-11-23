В китайском кургане нашли золотые маски и украшения 23.11.2022, 12:41

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В основном они принадлежали династиям Шан и Чжоу.

На территории археологического памятника Саньсиндуй («Курган Трех Звезд») обнаружили множество древних артефактов. Статья об этом опубликована в Antiquity.

Саньсиндуй находится на территории уезда Гуанхань провинции Сычуань. Его построили представители культуры бронзового века, а обнаружили курган в 1928 году, когда фермер нашел большой тайник с нефритовыми реликвиями, копая ирригационную канаву. В 1980-х годах там обнаружили жертвенные ямы 1 и 2, содержащие много ценных предметов.

В ходе недавнего исследования археологи обнаружили 6 новых ям прямоугольной формы площадью от 3,5 до 20 м2. «Артефакты были захоронены слоями в ямах 3, 4, 7 и 8, слоновая кость в основном лежала в верхних слоях, а бронзовые артефакты — в нижних слоях», — пишут авторы. В яме 5 преобладали мелкие золотые предметы и изделия из слоновой кости, а в яме 6 — деревянный сундук с красной киноварной краской.

Обнаруженные бронзовые предметы представляют собой преимущественно сосуды и статуэтки, многие новые артефакты отличаются от тех, что были найдены в ямах 1 и 2. Археологи также обнаружили украшения из золотой фольги в форме полос, кругов и птиц, а также золотую маску династий Шан и Чжоу (1554-1046 и 1045-221 годы до нашей эры).

Исследователи смогли лучше понять обычай жертвоприношений в культуре Саньсиндуй, а также по-новому взглянуть на обмен ценностями в древнем Китае. Авторы надеются, что дальнейшее исследование поможет систематизировать находки.

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