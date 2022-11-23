Экономист о дефиците в магазинах: Власти создали искусственные проблемы 23.11.2022, 13:59

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В будущем они могут привести к пустым полкам.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала журналистам, что белорусы живут хорошо, в стране нет дефицита товаров и поводов для паники. Наоборот, Лукашенко даже ставит задачу отправлять товары белорусского производства на экспорт, а приезжающие граждане стран Балтии закупаются продуктами питания в Беларуси.

— Отчасти, как ни странно, Кочанова права, — отмечает экономист Лев Марголин в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Оснований для каких-то панических настроений в отношении продуктов питания и товаров первой необходимости нет. По крайне мере, в Минске. Предполагаю, что и в регионах ассортиментный минимум обеспечивается.

Наверное, есть какие-то проблемы: отчасти они зависят от расторопности самих торговцев, отчасти от того, что крупные торговые сети обеспечиваются первоочередно. Но голода нет, и я уверен, его не будет. Беларусь обеспечивает себя основными продуктами на 80-90%.

При этом эксперт допускает, что может быть дефицит не основных продуктов питания, который связан в том числе с новым постановлением регулирования цен.

— Я, например, не знаю, есть ли у нас в магазинах батончики «Сникерс» или «Баунти». Но их действительно может не быть. Во-первых, потому что есть сложности с поставкой, ведь как-никак действуют санкции.

Кроме того, есть проблемы, введенные самим руководством Беларуси. Это искусственно созданные транспортные проблемы, например. А также меры, связанные с ценовым регулированием. Это первое, что может привести к сокращению ассортимента и даже появлению в перспективе пустых полок.

То есть это будет происходить не потому, что каких-то товаров нет в принципе, а потому что ими невыгодно торговать или их невыгодно производить, потому что можно попасть под административную или уголовную ответственность. То же касается и импортных товаров.

Что касается тезиса Кочановой о приезжающих на закупы граждан стран Балтии, то Марголин говорит следующее:

— Здесь, конечно, она немного лукавит. Если они и приезжают, то вовсе не из-за дефицита товаров в своих странах, а потому что у нас некоторые продукты могут быть несколько дешевле, чем у них. В странах с рыночной экономикой люди умеют считать каждую копейку.

Соответственно, ни о каком голоде там речи не идет, как и у нас. Но есть разница в ценах, как и в зарплатах. Если какие-то продукты у нас на 10-20% дешевле, то заработки у нас ниже в два раза.

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