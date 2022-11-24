Какой город Беларуси самый дорогой после Минска? 1 24.11.2022, 9:13

2,592

Дорогой не значит востребованный.

Брест в течение последних четырех лет является лидером по средней цене квадратного метра среди белорусских областных центров, пишет Thinktanks.by со ссылкой на данные Национального кадастрового агентства.

В Бресте квадратный метр многоквартирного жилья стоит в среднем 760 долларов, тогда как, например, в Гомеле и Могилеве — 590.

Брест вместе с Витебском также стал лидером по росту цены квадратного метра за квартал.

Но самым востребованным городом является Гродно — здесь продается больше всего квартир. За третий квартал в Гродно было совершено 659 сделок купли-продажи жилья.

В этом же городе находится самое дорогое жилье: трехкомнатная квартира площадью 150 метров была продана за 156 тыс. долларов. Самым дорогим квадратным метром (1675 долл.) обладала 1-комнатная квартира в 25,8 кв. метров на улице Советской.

Что касается аутсайдеров, то им оказался Могилев. Здесь за 3 квартал совершено 432 сделки по квартирам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».