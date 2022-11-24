Новый налог для «тунеядцев» и общая база доходов: что ждет белорусов после Нового года 2 24.11.2022, 10:08

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Налоговые службы стремятся расширить контроль над деньгами граждан.

Власти Беларуси готовят обновление Налогового кодекса. Оно вступит в силу со следующего года. Из опубликованного проекта документа следует, что чиновники стремятся расширить контроль над деньгами населения, количество налогов вырастет. Затронут изменения и так называемых «тунеядцев». Налоговики хотят более пристально проверять расходы и доходы трудоспособного населения, не занятого в экономике. «Белсат» вместе с экономистами проекта «Кошт ураду» выяснял, какие нововведения ждут белорусов в связи с новым налоговым законодательством.

С 2017 года налоговая может сравнивать суммы расходов и доходов физических лиц за 10 последних полных календарных лет. Для официально безработных расходы не должны превышать доходы на сумму более 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей). Нюанс в том, что превышение может «набежать» за несколько лет в сумме, и это может стать основанием для углубленного проверки со стороны налоговой.

Ежегодно власти страны стремятся расширить контроль за финансами белорусов. До сих пор налоговики по запросу силовиков или органов контроля подсчитывали, на сколько расходы граждан превышают доходы, и если видели расхождение на 20 %, то требовали пояснить, откуда дополнительные средства. С Нового года превышение расходов над доходами должно составлять не более 1000 базовых величин (32 000 рублей). А вот для «незанятых в экономике» сумму превышения расходов над доходами сократили до 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей).

При этом налоговая может посчитать превышение в целом за несколько лет. Нововведением в кодексе может стать также то, что с 2023 года сотрудники налоговой не будут учитывать в доходы подаренные деньги, полученные займы, а также переданные на хранение деньги. По сути, чиновники вводят новый налог для незанятых в экономике.

Эксперты проекта «Кошт ураду» объясняют, что стремление государства пристально заняться так называемыми тунеядцами имеет под собой немало оснований.

«На поверхности лежит экономический ответ – просто деньги очень нужны. Однако обоснование такого подхода власти находят весьма сомнительным. Требовать с незанятых людей платить налоги или повышать им тариф на коммунальные услуги, если разобраться, противоречит логике. Ведь даже если принять во внимание то, что коммунальные услуги государство уделяет по субсидируемым тарифам, то за такую «заботу» в конечном итоге более высокие тарифы платит бизнес, включая повышенные тарифы в цену своей продукции», – говорят эксперты.

А товары в итоге приобретают все граждане страны, как те, кто занят в экономике, так и те, кто по каким-то причинам не имеет работы. Поэтому в итоге настоящая стоимость коммунальных платежей все равно ложится на население, только в наличной форме – через стоимость товаров и услуг, отмечают экономисты.

Но внимание к тем, кто официально не работает в Беларуси, не ограничивается только экономическими факторами.

«Другая причина внимания к незанятым лежит в плоскости психологии или в социально-политической сфере. Здесь власти исходят из советских представлений об обществе, где все должны быть заняты и этим вносить свой вклад в общее дело. Заодно это повышает контролируемость общества. Чего тут больше – устаревших представлений о развитии общества или банального страха потерять контроль, вопрос для отдельной дискуссии. Но как факт, это обстоятельство влияет ничуть не меньше экономического интереса государства к незанятым», – говорят экономисты.

Вообще желание изыскать средства для пополнения бюджета со стороны государства распространяется не только на незанятых в экономике страны. Со следующего года власти хотят создать специальную базу всех без исключения доходов населения. Государство хочет видеть все денежные поступления граждан. Для этого налоговики намерены обязать нанимателей предоставлять информацию обо всех доходах работников. Нововведением в этом устремлении может стать требование от банков предоставлять налоговой информацию о клиентах, у которых общая сумма приходных операций за календарный год превысила 150 000 рублей. И даже белорусскую валютно-фондовую биржу могут обязать давать информацию о сделках физических лиц с ценными бумагами.

«Каждое государство хочет знать, где… деньги. Поэтому очень важно контролировать финансовые операции, перемещение любых средств внутри страны и из нее. А поскольку информатизации «все режимы покорны», то в нашем случае грех было бы не воспользоваться российским и китайским опытом повышения доступности для государства любой финансовой информации.

Тотальная информатизация имеет много преимуществ, многие из которых мы активно используем в расчетах, во время путешествия, коммуникации. Но есть и обратная сторона: опасность цифрового гетто или лагеря с прозрачностью для государства, но без прозрачности самого государства и с разного рода социальными рейтингами. Это, безусловно, дорого и неэффективно для экономики. Но зато работает на стабильность государственной системы», – обращают внимание экономисты проекта «Кошт ураду».

Кроме этих нововведений, с нового года индивидуальные предприниматели будут больше платить налогов и отчислений, население уже платит налог на первую квартиру, немало сейчас разговоров о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) – говорят собеседники «Белсата».

«С учетом серьезной просадки экономики Беларуси деньги нужны как никогда, тем более что надежд на позитивные сценарии, при которых экономика снова пойдет в рост, реально не просматривается. Надежды на российский и китайский рынки переоценены. Первый и сам остается под жесткими санкциями, второй расположен далеко, что существенно ограничивает наши экспортные возможности«, – считают экономисты.

В результате, когда нет возможностей заработать деньги за границей, власти начинают искать средства для поддержки существующей экономической модели все более усиленно за счет внутренних возможностей.

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