«Срочники в белорусской армии обсуждают, куда сдаваться в плен» 8 24.11.2022, 14:21

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Солдат, который прямо сейчас проходит службу, рассказал о настроениях в части.

В Минской области с начала ноября рассылают повестки всем военнообязанным. На фоне этого появилось много слухов о готовящейся мобилизации.

CityDog.io поговорил с солдатом, который прямо сейчас проходит службу в белорусской армии, чтобы узнать, что происходит там внутри.

Двоякое настроение: «Не «если начнется», а «когда начнется»

Павла (имя изменено) на службу призвали полгода назад по повестке. По словам парня, настроения в армии сейчас двоякие. Кажется, что все спокойно: выполняются обычные задачи, которые ставят перед военными в мирное время.

– Единственное, что изменилось: с недавнего времени чаще стали говорить не «если война начнется в Беларуси», а «когда, начнется война, то…».

О том, что Беларусь примет участие в войне с Украиной, военнослужащие стараются не говорить между собой. Хоть, по словам Павла, все понимают, что такое вполне ожидаемо.

Если говорить в целом о подготовке, то на данный момент акцент идет на оборону границы. Но раз армия России уже давно проводит учения на нашей территории, то по факту оборона белорусской границы особо ничего и не значит, считает Павел.

– Военная подготовка как была из рук вон плохой, так и осталась. Единственное, мы два раза съездили на полигон за последние полгода. Те, кто служат дольше, говорят, что за год службы до этого на поле только один раз.

При этом парень отмечает, что подготовка у так называемых «партизан» (людей, которые уже отслужили и призваны в армию на краткосрочные сборы. – Ред.) отличается от той, что проходят срочники. У них упор идет на боевую подготовку: проводятся теоретические занятия, стрельба, радиохимические занятия. За тот месяц, который они проводят в армии, «партизаны» и правда набираются практических знаний.

Про настроения: «Срочники в армии обсуждают, куда сдаваться в плен»

Как утверждает Павел, белорусских мужчин сейчас не мобилизуют. На данный момент, по его словам, идет плановый призыв и не более.

– Лично я мобилизации изнутри армии мобилизации не наблюдаю. Возможно, военкоматы сверяют списки документов или что-то подобное, но я бы не назвал это мобилизацией.

Павел утверждает, что и у срочников, и у контрактников уровень доверия к нынешней власти в большинстве своем нулевой. При этом не все офицеры, по его словам, радуются существующему режиму.

– Мы все понимаем, что при объявлении боевой тревоги большая часть контрактников и офицеров не появится в части. Срочники – отдельный вид искусства. Мы между собой обсуждаем, что делать в случае вступления Беларуси в войну: как бежать и сдаваться в плен.

Обычно подобные разговоры ни к чему ни проводят. По словам Павла, пока ты находишься «на срочке», то убежать никуда нельзя. Вопрос отступления будет решаться уже исходя из места, где окажется солдат. Со сдачей в плен такая же ситуация. Подобное невозможно спланировать хорошо, потому что нет конкретных данных по местности, где солдаты окажутся, и с кем.

Как говорит Павел, войну в Украине у них в части обсуждают достаточно часто. И где-то 40% сослуживцев категорически против России и ее действий в Украине.

– Есть те, кто настроен не так радикально. В целом они против войны, идти на фронт тоже не хотят, но при этом молчат и ничего не озвучивают. Хотя я уверен, что у них у всех припасен вариант для сдачи в плен или хотя бы возникали мысли насчет этого.

Павел отмечает, что есть и те, кто выступает в поддержку военных действий России. Свою позицию они объясняют «защитой Родины». Таких людей в армии процентов двадцать.

Особо в дискуссии никто не вступает. Общаются по группам, разбившись по интересам и позициям.

По словам Павла, среди солдат проводят образовательные беседы. Чаще всего офицеры рассказывают срочникам исторические сюжеты в поддержку «русского мира».

– Последняя лекция была про фашистов в Украине и Польше, которые были на территории Беларуси во время Второй мировой войны. Кроме этого каждый вечер нам показывают новости государственных ТВ-каналов.

Как считает Павел, белорусы – даже те, кто прямо сейчас служат – так просто не пойдут воевать. Даже несмотря на пропаганду, которая плюется и от политруков, и с каналов госТВ.

– В армии сейчас не те настроения. Да и нет у власти той силы, которая смогла бы заставить идти наших солдат на фронт, – заключает парень.

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