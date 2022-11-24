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Мужчина устроил стрельбу в российском Крымске

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  • 24.11.2022, 18:25
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Мужчина устроил стрельбу в российском Крымске

Среди погибших есть и сам стрелявший.

Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске (Краснодарский край РФ). По предварительным данным, погибли четыре человека, включая самого стрелявшего — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщает РИА Новости, стрельба произошла возле торгового центра «Славянский» в Крымске.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили информацию о происшествии. На место ЧП выехал Крымский межрайонный прокурор. Причины произошедшего устанавливаются. Источник в правоохранительных органах рассказал, что известно о четырех погибших: мужчина убил троих человек, а затем застрелился.

Как сообщил источник «Известий», вооруженный мужчина ранее проиграл суд бывшей супруге, после чего стал преследовать ее. Мужчина пытался ее застрелить, но она успела забежать в здание торгового центра. Помочь женщине пытался прохожий, но был убит.

Осторожно, жесткие кадры

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