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ВСУ разгромили базы россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области

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  • 25.11.2022, 12:17
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ВСУ разгромили базы россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области

Мощные взрывы с детонацией прогремели в Олешках, Чаплинке и Новой Каховке.

Левый берег Днепра в Херсонской области превращается в ад для оккупантов. В ночь на 25 ноября накрыли огнем базы войск РФ сразу в нескольких важных пунктах: сообщают о мощных взрывах с детонацией в Чаплынке, Новой Каховке и Олешках.

Около 22:30 херсонские каналы сообщили о громких взрывах в Олешках – городе на левом берегу Днепра, расположенного фактически напротив областного центра и его пригородов. Предварительно сообщается, что ВСУ накрыли огневую позицию врага в ответ на ужасные обстрелы Херсона.

В то же время стало известно о сильном пожаре в Новой Каховке. В части города пропало электроснабжение. В ночном небе над городом появилось яркое красное зарево. Местные жители также информируют о массивной детонации.

Около 2 часов ночи также появилось сообщение о взрывах с детонацией в районе Чаплинки – районного центра на юге Херсонской области, неподалеку от административной границы с Крымом. До недавнего времени оккупанты активно использовали Чаплинский аэродром как аэродром подскока и для хранения собственной техники.

Как отмечают в ОК «Юг», оккупанты на левом берегу Днепра уже понимают провал своей военной стратегии.

«Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска», – говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Вдоль трасс в треугольнике Каховка – Мелитополь – Армянск зафиксированы новые укрепления врага. Кроме того, «караваны» с фортификационными средствами начали двигаться в сторону линии разграничения в Запорожье.

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