В Беларуси изменили порядок совершения нотариальных действий 25.11.2022, 13:13

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Внесены серьезные корректировки.

В Беларуси изменили порядок совершения нотариальных действий. Это следует из постановления Министерства юстиции №139 от 15 ноября 2022 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

- Корректировка Инструкции обусловлена изменениями законодательства, - заявили в Минюсте.

В ведомстве уточнили, о чем идет речь:

- В плане отчуждения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин, а также изменениями законодательства о земле.

Так, предусматривается, что договор об отчуждении транспортного средства может быть удостоверен любым нотариусом после того, как оно будет снято с учета в госорганизациях Беларуси, которые занимаются госучетом и госрегистрацией транспортных средств.

Вместе с тем, уточняется порядок удостоверения нотариусами договоров об отчуждении транспортных средств. Отмечается, что в том числе определяется порядок проверки нотариусов фактов, необходимых для совершения нотариального действия. Также уточняются сведения, которые должны быть указаны в подобном договоре.

Кроме того, закрепляется обязанность нотариуса разъяснить приобретателю транспортного средства о необходимо его госрегистрации.

Сообщается, что соответствующая инструкция дополняется нормами, регламентирующими вопросы подтверждения кадастровой стоимости земельного участка для нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка.

Также определяется порядок получения нотариусом при удостоверении договора отчуждения земельного участка сведений, касающихся его кадастровой стоимости посредством удаленного доступа к регистру стоимости земель.

В случае, если поиск необходимой информации невозможен через регистр, то направляется письменный запрос в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, а также прав на него и сделок с ним.

В Минюсте сказали, что основные подходы к получению нотариусом сведений о кадастровой стоимости земельного участка были сохранены. В ведомстве добавили, что отдельные корректировки обусловлены правоприменительной практикой и изменениями в Кодекс о земле.

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