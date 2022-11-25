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Путин терпит поражение

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  • 25.11.2022, 13:24
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Путин терпит поражение

В НАТО сделали громкое заявление о войне в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин терпит поражение в Украине, поэтому отвечает еще более жестокими ракетными ударами по городам и гражданской инфраструктуре. Это ужасное начало зимы для украинцев.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует Sky News.

«Путин терпит поражение в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины», - отметил Столтенберг.

В свою очередь он подчеркнул, что мира не будет, если победит агрессор, поэтому НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Цена, которую мы платим, - это деньги, а цена, которую платит Украина - это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным, и все мы будем в большей опасности. Поэтому поддержка Украины в интересах нашей безопасности», - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такую как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средств для борьбы с беспилотниками.

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