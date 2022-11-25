Министр образования заявил, как будут распределять студентов-платников 2 25.11.2022, 14:02

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Иванец попытался оправдаться.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, как будут распределять студентов платной формы обучения и появятся ли какие-то новшества в этом вопросе.

- Каждый из нас понимает, что молодого специалиста без опыта работы далеко не каждый наниматель хочет брать на работу. В нашей стране сохранена система распределения, гарантированного предоставления первого рабочего места, - сказал Андрей Иванец.

- Это не говорит о том, что мы будем обязывать наших выпускников платной формы обучения распределяться, но мы будем активно предлагать им использовать такую возможность, показывать ее преимущества, - заявил глава Министерства образования.

- Данная практика закреплена в Кодексе об образовании и применяется уже на протяжении ряда лет. Она не является новшеством этого учебного года, - сказал Иванец.

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