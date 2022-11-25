У пропагандиста Соловьева заявили, что «Крым – больше не Россия» 9 25.11.2022, 14:29

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В эфире российского ТВ возникла серьезная перепелка.

Пропагандист Соловьев продолжает поддерживать ядерную атаку Украины. В частности, призывая отвечать за возвращенный ВСУ Херсон ядерным ударом. Но гости его шоу не согласны.

В эфире шоу, которое на российском ТВ ведет пропагандист Соловьев, возникла серьезная дискуссия, рассказывает «24 канал». Во время нее оккупанты признали, что Крым и Херсон – не часть России.

В традиционной манере Соловьев решил напомнить о «нарушении территориальной целостности». Мол, освобождение Херсона из-под оккупации – это оно и есть. Поэтому в таком случае у России есть причины применять ядерное оружие.

«Напомню нашу доктрину. Если речь зайдет о существовании российского государства как такового. Сейчас речь зашла о существовании? Пока нет», – подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Ему, конечно, оппонировал сам Соловьев. Он уверен, что угроза существует. Мол, военные действия сейчас ведутся на территориях, которые раньше были под контролем России. И тут он получил вкусную оплеуху.

Политик подчеркнул, что Херсонскую и Запорожскую область незаконно признали частью России. Ведь произошло это в условиях боевых действий, а не в мирное время. По его словам, хотя страна-агрессорка и объявила эти территории своими, фактически это не так.

Между Соловьевым и политиком была настоящая перепалка. Ведь пропагандист решил настаивать на действующей конституции. А вот гость подчеркивал, что присоединение произошло во время боевых действий. Так что считать его законным нельзя.

После этой перепалки Соловьев решил спросить по поводу судьбы Крыма. Мол, можно считать «угрозой территориальной целостности России» боевые действия на полуострове. Политик отметил, что ситуация с Крымом совсем другая. В то же время он добавил, что территории, оккупированные Россией, – спорные. Это вызвало большое раздражение у Соловьева.

Гость шоу признал, что в российской конституции оккупированные территории считаются частью страны-агрессорки. А в Конституции Украины – часть нашего государства. Так что, по его словам, это «спорные территории».

«Мне плевать! А с кем она спорна? Мы с нашей конституцией спорим?» – в истерике кричал Соловьев.

Его оппонент ясно подчеркнул, что в этом случае спор происходит с противником. То есть он имел в виду Украину. Заметим, что политика поддержал и другой гость – декан московского университета. Понятно, что это еще больше возмутило пропагандиста.

Он был настолько взбешен, что решил оскорбить присутствующих в студии. Мол, в ней собрался целый кружок презирающих конституцию России.

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