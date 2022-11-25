Россия развертывает свои войска в Беларуси

Россия развертывает свои войска в Беларуси6
- 25.11.2022, 15:28
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Кремль взял под полный контроль «общую группировку».
Страна-агрессор Российская Федерация продолжает разворачивать свои войска в Беларуси. В настоящее время на территории страны размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что белорусское подполье продолжает отслеживать передвижение российских военных по территории страны.
Известно, что в Гомельской области в районе населенного пункта Бабуничи россияне развернули около 63 палаток. В общей сложности на территории Беларуси уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян.
Сами же они рассказывают, что попасть в Беларусь – это привилегия, потому что условия на полигонах гораздо лучше, чем в России. В свою очередь, Вооруженные силы РБ полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.
«Фактически россияне взяли под контроль общую группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета», – подчеркнули в Центре.