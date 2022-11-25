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Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят

  • 25.11.2022, 22:25
Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа также призвал увеличить давление на Москву.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Spiegel.

«Мы должны расширить нашу поддержку Украины: системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним обмундированием – всем, о чем просят украинцы», – заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: «У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны».

Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.

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