Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят
- 25.11.2022, 22:25
Гитанас Науседа также призвал увеличить давление на Москву.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Spiegel.
«Мы должны расширить нашу поддержку Украины: системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним обмундированием – всем, о чем просят украинцы», – заявил Науседа.
Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: «У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны».
Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.