ВСУ начали формировать новый «котел» возле Сватово

ВСУ начали формировать новый «котел» возле Сватово1
- 26.11.2022, 9:07
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Появились первые признаки окружения войск РФ.
Украинские военные могут взять российских оккупантов в «котел» вблизи Сватово. На этом направлении уже заметны первые признаки окружения. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, сообщает «24 канал».
В таком случае оккупанты будут вынуждены бежать из Сватово, как это было во время контрнаступления на Лиман. Однако у оккупантов почти нет линии обороны, ближайшая – в районе Старобельска.
«Если это будет побег такого типа именно в Старобельск, то фактически будет разрушена оборона от Сватово до Старобельска – это большие территории», - сказал Коваленко.
Он не исключает, что это контрнаступление может начаться до конца 2022 года.