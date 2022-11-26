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Видеофакт: Раненый «вагнеровец» решил от отчаяния застрелиться из автомата

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  • 26.11.2022, 9:35
  • 8,560
Видеофакт: Раненый «вагнеровец» решил от отчаяния застрелиться из автомата

Военные РФ не собирались оказывать ему помощь.

Наемники российской ЧВК «Вагнер», получив ранения на поле боя, предпочитают кончать жизнь самоубийством, осознавая, что спасать их никто не намерен.

Один из таких случаев был снят украинским дроном.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно тяжело раненного командира одного из подразделений вагнеровцев, который пытается выстрелить себе в сердце из автомата.

Удалось ли ему это в итоге, на ясно, но сброшенные гранаты в любом случае не оставили оккупанту никаких шансов на выживание.

Где именно было снято опубликованное видео, не уточняется, однако известно, что ЧВК «Вагнер» активно используют в районе Бахмута, на штурм которого военное руководство РФ уже много месяцев отправляет одну волну наемников за одной, не считаясь при этом ни с какими потерями.

Причиной этому является то, что их подразделения состоят в основном из заключенных, которых используют исключительно как «пушечное мясо» и карают за отступление или сдачу в плен смертной казнью.

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