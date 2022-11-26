Видеофакт: Раненый «вагнеровец» решил от отчаяния застрелиться из автомата 2 26.11.2022, 9:35

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Военные РФ не собирались оказывать ему помощь.

Наемники российской ЧВК «Вагнер», получив ранения на поле боя, предпочитают кончать жизнь самоубийством, осознавая, что спасать их никто не намерен.

Один из таких случаев был снят украинским дроном.

Seriously wounded one of the commanders of the terrorist group Wagner tries to commit suicide. His right arm and left leg are broken. We dont know how success was his attempt, but the end drone aniway drop a grenade.

1988/ pic.twitter.com/39Byxa05vn — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) November 24, 2022

На обнародованных в соцсетях кадрах видно тяжело раненного командира одного из подразделений вагнеровцев, который пытается выстрелить себе в сердце из автомата.

Удалось ли ему это в итоге, на ясно, но сброшенные гранаты в любом случае не оставили оккупанту никаких шансов на выживание.

Где именно было снято опубликованное видео, не уточняется, однако известно, что ЧВК «Вагнер» активно используют в районе Бахмута, на штурм которого военное руководство РФ уже много месяцев отправляет одну волну наемников за одной, не считаясь при этом ни с какими потерями.

Причиной этому является то, что их подразделения состоят в основном из заключенных, которых используют исключительно как «пушечное мясо» и карают за отступление или сдачу в плен смертной казнью.

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