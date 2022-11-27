Экс-политзаключенный Илья Миронов вышел на свободу 27.11.2022, 4:10

Илья Миронов

Он отбыл пять суток административного ареста.

Бывший политический заключенный Илья Миронов вышел на свободу после 5 суток административного ареста, сообщает «Вясна».

Ранее активиста осудили за «распространение экстремистских материалов» - якобы за подписку на «экстремистский» канал.

До этого 30 сентября 2021 года Миронов был задержан в рамках «дела Зельцера» о комментариях в интернете после гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в Минске. Изначально Илье было предъявлено обвинение по ст. 130 УК о «разжигании вражды». Но в ходе следствия обвинение не подтвердилось, и статью заменили на 369−1 УК «Дискредитация Республики Беларусь».

Больше года Миронов провел в СИЗО. 24 октября 2022-го его осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, но освободили в зале суда, потому что день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии, и Илья свое наказание уже отбыл. Также ему назначили штраф в 6400 рублей.

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