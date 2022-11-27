И ты, Орбан 12 Telegram-канал «СерпомПо»

27.11.2022, 19:32

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Воскресный вечер в Кремле был испорчен.

Словно пригожинской кувалдой вдарило под вечер в кремлевские ворота, прилетели жестокие слова из Европы:

«Европа едина в своих целях. Самое главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина»

Кто это говорит? Макрон, Шольц? Кто-то из лидеров стран Балтии?

Нет. Это большой путинский друг – премьер Венгрии Виктор Орбан. Да еще 187 млн евро в качестве льготного кредита Украине в следующем году Венгрия собирается предоставить.

Песков, наверное, побледнел. Захарова окаменела с со стопкой в руке и грязно выругалась. В подмосковных своих берложьих поместьях глухо зарычал Медведев. Воскресный вечер был испорчен.

Как же так, Витя?

Дружили, дружили… Что теперь Кремлю начать вспоминать, что Венгрия вместе с гитлеровской Германией воевала против СССР? Напомнить венграм про 1956 год? Нехорошо, «дружище» Виктор.

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