И ты, Орбан

И ты, Орбан12
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- 27.11.2022, 19:32
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Воскресный вечер в Кремле был испорчен.
Словно пригожинской кувалдой вдарило под вечер в кремлевские ворота, прилетели жестокие слова из Европы:
«Европа едина в своих целях. Самое главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина»
Кто это говорит? Макрон, Шольц? Кто-то из лидеров стран Балтии?
Нет. Это большой путинский друг – премьер Венгрии Виктор Орбан. Да еще 187 млн евро в качестве льготного кредита Украине в следующем году Венгрия собирается предоставить.
Песков, наверное, побледнел. Захарова окаменела с со стопкой в руке и грязно выругалась. В подмосковных своих берложьих поместьях глухо зарычал Медведев. Воскресный вечер был испорчен.
Как же так, Витя?
Дружили, дружили… Что теперь Кремлю начать вспоминать, что Венгрия вместе с гитлеровской Германией воевала против СССР? Напомнить венграм про 1956 год? Нехорошо, «дружище» Виктор.
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