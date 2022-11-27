Полк Калиновского продолжает дело слуцких повстанцев 27.11.2022, 20:50

Снова настало время защищать Беларусь с оружием в руках.

Акция в годовщину Слуцкого вооруженного восстания прошла 27 ноября в центре Варшавы у памятника Тадеушу Костюшке. В митинге приняли участие около 100 белорусов, которые пришли на мероприятие с белорусскими национальными бело-красно-белыми флагами и портретами погибших в Украине белорусских добровольцев.

Перед собравшимися выступили организатор акции, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик, заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук, глава белорусской католической общины Варшавы ксендз Вячеслав Барок, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, один из координатор партии Белорусская христианская демократия Евгений Дудкин и другие.

Замкомандира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабачук во время выступления подчеркнул важность памяти о героях Слуцкого восстания, которые более ста лет назад ценой своих жизней отстаивали свободу и независимость Беларуси. Сегодня, по его словам, ситуация повторяется: белорусы снова должны с оружием в руках защищать свою страну от диктатуры и оккупации российскими войсками. Вадим Кабанчук уверен, что именами добровольцев, которые погибли в Украине, вскоре будут названы улицы городов свободной Беларуси.

«Сегодня мы должны сделать все возможное для защиты своей страны. Я убежден, что мы победим!», - сказал замкомандира полка.

Вадим Кабачук

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина отметила, что «мы все — потомки слуцких повстанцев, все, кто столько лет борется за свободу Беларуси».

«Наши политзаключенные, которые сегодня находятся тюрьмах — продолжатели дела слуцких повстанцев. Все они даже там, за решеткой, противостоят диктатуре силой своего духа, силой своей веры в светлое будущее Беларуси. Кстати, лидер белорусской оппозиции, несгибаемый Николай Статкевич, который более 10 лет своей жизни при Лукашенко провел в тюрьмах, — потомственный шляхтич, родом со Случчины. Все они — и Павел Северинец, и Алесь Беляцкий, и Евгений Афнагель, и Максим Винярский, и Полина Шарендо, и Леонид Судаленко, и Игорь Олиневич, и Николай Автухович и тысячи других наших героев (имена всех перечислить даже невозможно) — элита новой Беларуси.

Наталья Радина

Продолжатели дела слуцких повстанцев — наши добровольцы, которые воюют сегодня в Украине, полк имени Кастуся Калиновского. Потому что снова настало время отстаивать свободу и независимость Беларуси с оружием в руках. Давайте будем честны перед собой — нет сегодня иного пути для изменения ситуации в Беларуси. Если мы не хотим сидеть тюрьмах, если мы не хотим скитаться по чужим странам — мы должны добиться свободы для своей родины. И мы имеем право защищать свою страну с оружием в руках. Это важно осознать, в первую очередь, белорусским мужчинам. Если по каким-то причинам вы не можете этого делать — нужно помогать тем, кто может — полку Калиновского, бойцы которого сегодня защищают Украину и готовы сделать все для освобождения Беларуси», - сказала Наталья Радина.

В конце организаторы акции призвали присутствующих почтить минутой молчания память погибших в Украине белорусских добровольцев. Участники митинги исполнили также белорусские гимны «Магутны Божа» и «Пагоня».

Вячеслав Барок

Наталья Радина

Вадим Кабачук

Евгений Дудкин

Вячеслав Сивчик

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